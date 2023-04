Confermato il “controllo del vicinato“

C’è anche Senago tra i Comuni che hanno firmato il nuovo accordo per il “controllo del vicinato” con la prefettura di Milano. Strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti e la collaborazione di questi ultimi con le forze dell’ordine, in questi anni il controllo del vicinato a Senago è cresciuto arrivando a 18 gruppi in attività in diverse zone della città. "È una riconferma doverosa dell’accordo con la prefettura per il controllo del vicinato - dichiara la sindaca Magda Beretta (nella foto) –. In questi anni sono stati tanti i gruppi partiti in città e le iniziative promosse per prevenire furti e truffe. Tutto ciò è stato possibile non solo grazie all’iniziale spinta delle istituzioni, ma per merito dei cittadini che hanno aderito a questo importante progetto. Tanto ancora c’è da fare e l’amministrazione comunale insieme alle forze dell’ordine e alla prefettura vuole suggellare tale impegno con questo rinnovato accordo". L’amministrazione comunale di centrodestra senaghese era stata una delle prima a credere nel progetto, il sindaco Magda Beretta aveva sottoscritto il protocollo d’intesa con la prefettura di Milano, a luglio 2018, insieme ad altri 41 Comuni. In questi anni i senaghesi hanno imparato bene come funziona, per esempio pochi mesi fa sono stati sventati due furti, uno in via Divina Provvidenza e uno in via Cavour. A mettere in fuga i ladri è stato il gruppo di Castelletto che ha inviato la segnalazione sulla chat e allertato le forze dell’ordine. I ladri avevano già scardinato parte dell’ingresso ma sono scappati quando hanno sentito le sirene della polizia locale. Collaborazione dunque e non pattugliamento del territorio o ronde dei cittadini.

Ro.Ramp.