Conferenza filo-Palestina con Ovadia

I giovani della seconda generazione di palestinesi in Italia domenica dalle 14 alle 18 all’hotel NH Milano 2 a Segrate organizzano la conferenza “La Palestina dimenticata. Uno sguardo oltre il muro’’ al quale parteciperanno l’intellettuale ebreo Moni Ovadia (nella foto), l’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista, l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, la deputata del M5S Stefania Ascari e l’ex “ambasciatrice“ Elena Basile, tutti filo-palestinesi e critici con la reazione di Israele dopo il pogrom di Hamas del 7 ottobre. Uno degli organizzatori, Sulaiman Hijazi, spiega: "Abbiamo organizzato questa conferenza per dimostrare agli italiani che esistono deputati, intellettuali e giornalisti pro-Palestina. Faremo parlare per primo un saggio ebreo come Ovadia per far capire che per noi la questione non è religiosa".