Conferenza dei servizi sull’amianto

Amianto alla Cascina Moretti di Sant’Agata, si apre la conferenza di servizi. Attorno a un tavolo Comune e proprietà, Parco Sud, Città metropolitana e Ats. La notizia a poche settimane dalla scadenza dell’ultima proroga alla proprietà del complesso. E così la sindaca Elisa Balconi: "Questo significa che entro fine mese sarà deciso, finalmente, il futuro di quell’area".

Ma la bagarre politica non si placa. La settimana scorsa la vicenda era approdata in consiglio comunale con una mozione della lista civica Si può, votata in versione alleggerita da un emendamento di maggioranza. All’indomani un fuoco incrociato di commenti e accuse reciproche. Così la sindaca Balconi, nei giorni scorsi, in un comunicato: "Basta allarmismi. L’Amministrazione sta lavorando per risolvere la questione di Cascina Moretti con tutti gli enti coinvolti. Nei giorni scorsi gli uffici hanno avviato il procedimento, questa mattina abbiamo incontrato la proprietà. Sarà a breve convocata una conferenza di servizi decisoria".

Ma la lista civica ambientalista Si può non rinuncia alla replica. "I fatti sono fatti - così in una nota -. A oggi ben 3.400 metri quadrati di coperture in amianto della cascina dovrebbero essere già state smaltite e bonificate, mentre sono ancora lì a degradarsi e a contaminare i terreni limitrofi". Sulle accuse di allarmismo: "Va ricordato che spetta al sindaco l’onere di tutelare la salute pubblica dei cittadini che amministra. Siamo più che soddisfatti che, a seguito del nostro interessamento, l’Amministrazione sia finalmente giunta alla convocazione della conferenza di servizi. Ma sarebbe dovuto avvenire prima".

M.A.