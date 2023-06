Confcommercio Rho boccia il progetto di riqualificazione del centro cittadino: "Meno posti auto e più zone pedonali

Riduzione dei posti auto dove parcheggiare, ampliamento della Ztl, scarsa attenzione alla valorizzazione e al ruolo del commercio locale, incertezze sui cantieri. Per questi motivi la Confcommercio di Rho boccia il progetto di riqualificazione di piazza Visconti, via De Amicis, via Porta Ronca e via Meda presentato dal Comune di Rho. Nei giorni scorsi ha presentato un dossier con le proprie osservazioni, le proposte e la richiesta di un’istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga l’associazione dei commercianti per la valutazione del progetto e le determinazioni in merito alla cantierizzazione del centro cittadino. "Non nascondiamo la nostra seria preoccupazione rispetto ad un progetto che da un lato riqualifica una parte importante della città - dichiara Carlo Alberto Panigo, presidente della Confcommercio - ma che dall’altro prevede una cantierizzazione molto lunga e complessa che certamente sarà motivo di disagio per tutti gli operatori del centro storico e che a fine lavori ci restituirà una viabilità completamente diversa. L’ampliamento significativo della Ztl che di fatto impedirà il traffico veicolare sugli assi via De Amicis-via Meda e via Porta Ronca-piazza Visconti, e una riduzione degli spazi di sosta rispetto a quella attuale che è già insufficiente". Insomma, il progetto che porta la firma di Michel Desvigne, architetto paesaggista francese di fama internazionale e che prevede di trasformare piazza Visconti oggi destinata a parcheggio, in una "piazza giardino" quindi in un luogo d’incontro, non piace ai commercianti, meno posti auto e più zone pedonali, si tradurrebbe in meno clienti che scelgono il centro storico per lo shopping. "La nostra associazione si sta confrontando con l’amministrazione comunale sostenendo con forza e determinazione - conclude Panigo -. Confronto che ci vede impegnati a tutti i livelli, ma che ad oggi non si è ancora tradotto in risultati positivi". Roberta Rampini