Condotta tranciata da un escavatore. Stabili Aler a secco

Disagi per la rottura di una tubatura nel quartiere Aler di Rozzano. Giornata di passione per mille cittadini, rimasti per ore senza acqua potabile. In serata la situazione è tornata progressivamente alla normalità, ma nei prossimi giorni dovranno essere effettuati ulteriori interventi. L’allarme è stato lanciato all’alba di ieri, quando alcuni inquilini delle abitazioni popolari e i titolari delle attività commerciali della zona si sono resi conto di essere rimasti a secco. La causa: la rottura di una tubatura in via Mandorli, dove sono in corso alcuni lavori per la realizzazione del nuovo centro cittadino. Un escavatore ha tranciato per errore una delle condotte sotterranee, realizzate negli anni Sessanta e in parte non tracciate.

Per fronteggiare l’emergenza, l’amministrazione comunale ha richiesto la collaborazione del gruppo Cap e il supporto della Protezione civile. In questo modo, è stato possibile attivare e garantire il servizio sostitutivo dell’acqua potabile ai cittadini attraverso una cisterna e la distribuzione di sacche nelle vie coinvolte. I tecnici hanno lavorato senza sosta per l’intera giornata per ripristinare il servizio. "La zona di via Mandorli è interessata dai lavori per il centro cittadino – spiega il sindaco Gianni Ferretti –. Nel corso degli scavi, gli operai hanno danneggiato una tubatura della rete idrica. Ci scusiamo con gli inquilini per il disagio. Durante la mattinata, i cittadini hanno potuto rifornirsi di sacche d’acqua potabile e una cisterna è transitata nelle vie interessate".

E ancora: "I tecnici sono riusciti a fermare la perdita d’acqua e a ripristinare il corretto funzionamento nelle abitazioni", conclude il primo cittadino. L’acqua è tornata a sgorgare in tutti i rubinetti: in serata anche agli ultimi piani degli stabili l’emergenza era finalmente rientrata. La falla nella condotta è stata tamponata provvisoriamente; nei prossimi giorni sarà definitivamente sostituita per scongiurare altre perdite. Guasti ai tubi dell’acqua potabile o a quelli del riscaldamento sono stati frequenti negli anni a causa della vetustà delle condotte.

Massimiliano Saggese