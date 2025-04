Concorso in estorsione. Assolta Miryam Viglianisi

A maggio dovrà difendersi dall’accusa di avere perseguitato, aggredito e sfregiato con un cutter la rivale in amore perchè non accettava la relazione del suo ex compagno, col quale ha avuto un figlio che ha 5 anni. Ma ieri il Tribunale di Monza ha assolto dall’accusa di concorso in estorsione Miryam Viglianisi, 23enne, e ha condannato a 8 mesi di reclusione non per estorsione ma per esercizio arbitrario delle proprie ragioni il suo ex Joseph Melliti, 27 anni. Per loro la procura aveva chiesto rispettivamente la condanna a 3 anni e mezzo e a 5 anni e mezzo di reclusione. Il giovane era stato arrestato dai carabinieri nel novembre 2023. Secondo l’accusa, il 12 ottobre precedente si era presentato a casa di un 52enne di Cologno, Fabio T., proponendo la ex compagna come badante e al suo rifiuto il 27enne lo avrebbe costretto a consegnargli 6mila euro e a cedergli la sua autovettura, obbligandolo a versare 590 euro per il passaggio di proprietà. "Gli avevo prestato più volte in un anno e mezzo da 300 a 500 euro per pagare le cure di sua mamma fino ad arrivare a 10mila euro - ha raccontato l’imputato, che ha alle spalle due condanne per furto e un altro processo per rapina -. Io guadagnavo, poi ho iniziato ad avere problemi economici per la separazione dalla mia compagna e glieli ho chiesti indietro. Ma mi rimbalzava sempre. Sono andato a casa sua e l’ho fatto uscire per obbligarlo a ridarmi i soldi. La mia ex è rimasta in casa con la madre di Fabio". S.T.