Milano, “Cantiamo per la Ricerca”: concerto speciale per sostenere la Fondazione Armr nella lotta alle malattie rare

Serata speciale giovedì 12 settembre, nella Sala delle Polene del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. La Fondazione Armr (Aiuto Ricerca Malattie Rare) ha infatti organizzato dalle 20.30 “Cantiamo per la Ricerca”, concerto evento con la partecipazione speciale dell’Abba Club Tribute Band (Massimo Numa, Annalisa Cantando ed Elisa Mariani). Il concerto, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca sulle malattie rare, sarà un omaggio alle musiche degli Abba. Oltre alle canzoni, durante la serata sono in programma gli interventi di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e della presidente e fondatrice della Fondazione Armr Daniela Gennaro Guadalupi.

Il contributo minimo per partecipare alla serata è di 35 euro. Per prenotare il proprio biglietto - i posti sono limitati - c’è tempo fino a domani (info alla mail: armr-delegazionemi@libero, o ai numeri di telefono 0289013521 - 3922522009). A tutti i partecipanti sarà offerto un omaggio speciale, grazie alla generosità di un sostenitore delle attività di ricerca, a sottolineare l’importanza del contributo che ciascuno può fornire nella lotta alle malattie rare.

"Ogni contributo - sottoline la fondazione Armr - sarà un passo in avanti verso nuove scoperte scientifiche, propedeutiche ad avviare percorsi clinici avanzati e fare la differenza per migliaia di persone in attesa di cure".