Concerti, piano anti-caos in Giunta. Limite delle 23.30 solo alla Maura

Il limite orario è fissato alle 23.30, ma solo per l’ippodromo La Maura, mentre allo stadio Meazza e all’ippodromo Snai San Siro i concerti potranno concludersi entro mezzanotte (il limite delle 23.30 per questi due impianti scatterà nell’estate 2025). La Giunta comunale ieri pomeriggio ha approvato le linee di indirizzo del piano anti-caos in vista degli oltre 30 concerti previsti questa estate nei tre impianti dell’area di San Siro. Il limite orario è solo una delle misure previste per provare a "limitare i disagi dei residenti" – si legge in una nota di Palazzo Marino –, in particolare di quelli che vivono intorno alla Maura, cittadini che dal 2022 lamentano una situazione fuori controllo quando l’ippodromo ospita gli show musicali.

L’obiettivo di Palazzo Marino, dopo il lavoro svolto da un tavolo tecnico in Prefettura, è limitare il più possibile l’arrivo delle auto a ridosso della Maura, dello stadio e dell’altro ippodromo. A questo fine, sono previste una zona rossa off limits per i mezzi privati e una zona verde di prefiltraggio intorno alla Maura. Atm, inoltre, potenzierà le corse del metrò nelle sere degli show. E il Comune conta su campagne di comunicazione dei promoter per fornire agli spettatori indicazioni utili a raggiungere i tre impianti degli eventi utilizzando i mezzi pubblici o i parcheggi più lontani dall’area di San Siro. Non solo. Le linee di indirizzo approvate in Giunta fissano a 78.500 il limite massimo di spettatori in una sola serata nei tre impianti, anche in contemporanea. In effetti questa estate c’è un doppio concerto la stessa sera, il 30 giugno: Max Pezzali al Meazza e Tedua all’Ippodromo Snai San Siro. Nella Scala del calcio ci saranno 19 show, mentre nei due ippodromi non si potrà andare oltre i 15 in totale: alla Maura non oltre i cinque. La prova del fuoco del piano anti-caos è prevista il 29 maggio, quando i Metallica inaugureranno la stagione rock proprio alla Maura. Grande attesa anche per il doppio show di Bruce Springsteen (1-3 giugno), le sette date di Vasco Rossi (dal 7 al 20 giugno) e le due di Taylor Swift (13-14 luglio) al Meazza.

La vicesindaco Anna Scavuzzo, che ha curato le linee guida per il Comune, parla di "un passo avanti" rispetto agli anni scorsi. I residenti del Coordinamento per la tutela del verde cintura urbana Parco Ovest aspettano di leggere la delibera nei dettagli ma si dicono "delusi" perché nessuno del Comune ha condiviso con loro il piano approvato.