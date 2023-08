Al Corvetto Ferragosto di solidarietà con rifugiati, senzatetto e anziani soli

Milano, 15 agosto 2023 - Un'anguriata per dire “che l'amicizia e i ponti vincono contro la solitudine e l'isolamento” è stata organizzata a Milano al centro 'Living Together' di via dei Cinquecento 7, sede della Comunità di Sant'Egidio. Un 'Ferragosto di solidarietà' aperto ad anziani soli, persone senza dimora, migranti, profughi e famiglie del quartiere Corvetto.

Presenti anche alcune donne ucraine e diversi rifugiati afghani. Lo spazio 'Living Together' sorge a pochi metri dalla Rsa 'Casa Coniugi’, dove lo scorso 7 luglio sono morti sei anziani, e dalla Rsa 'Virgilio Ferrarì, frequentata da molti anni dai volontari di Sant'Egidio. Anche in un momento di festa come Ferragosto, “vogliamo ribadire la necessità di rivedere il modello di istituzionalizzazioni degli anziani nelle grandi strutture - concludono dalla Comunità - facilitando piuttosto l'assistenza domiciliare o forme di microconvivenza”.