Comunità energetica: 160 candidati

Paderno Dugnano a tutto green. Ha avuto un successo clamoroso il bando, che era stato aperto e prorogato nei mesi scorsi dall’Amministrazione per trovare soggetti interessati ad avviare dei primi esempi di comunità energetiche sul territorio. La call era stata dedicata a singoli residenti, condomini, aziende e associazioni. La risposta è andata oltre le previsioni. Alla manifestazione di interesse sono infatti arrivate più di 160 adesioni tra privati cittadini, aziende e condomini.

"Ora che abbiamo verificato l’alto interesse, l’obiettivo è di attivare una comunità energetica nei prossimi cinque anni, valutando l’opportunità in accordo con il terzo settore ed eventuali altri soggetti privati di realizzare anche una comunità energetica solidale", ha spiegato l’Amministrazione. Che, nei prossimi anni, si è presa anche l’impegno di proseguire nel lavoro di manutenzione delle scuole e delle palestre e sull’efficientamento energetico, realizzando, dove possibile, "tetti solari" collegati proprio alle nascenti comunità energetiche. Si tratterebbe della prima esperienza nel Nord Milano con una regia pubblica: a Cinisello Balsamo, infatti, ne è nata una ma sotto la guida della cooperativa UniAbita, che ha reso autonomi dal punto di vista energetico alcuni caseggiati, candidandosi anche a supportare la creazione di altri modelli simili nella città, affiancando altri enti e soggetti privati interessati. La spinta ecosostenibile va poi nelle azioni per favorire la permeabilità dei terreni e il recupero delle acque meteoriche: in questo senso sono in corso i rifacimenti di alcune piazze della città, i progetti Città Spugna, avviati insieme a Città Metropolitana, mentre resta da attuare il Seveso River Park.

Laura Lana