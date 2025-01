Comunità democratica con Ruffini. Sala andrà all’incontro milanese. Grandi manovre sul fronte centrista

Milano od Orvieto sabato per lanciare il centro del centrosinistra? Il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di partecipare al convegno meneghino organizzato da “Comunità democratica“ nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia. Il primo cittadino sarà presente per ascoltare, ma non dovrebbe fare un intervento politico, raccontano a Palazzo Marino. Forse, alla fine, porterà un saluto ai presenti.

Parliamo dell’appuntamento organizzato dall’ex ministro Graziano Delrio in cui i cattolici democratici che si riconoscono nel centrosinistra – tra loro molti ex Ppi – si ritroveranno nel capoluogo lombardo per delineare un percorso che porti alla formazione di un cartello centrista alleato con il Partito democratico di Elly Schlein in vista delle elezioni politiche del 2027. La presenza più attesa all’incontro a Palazzo Lombardia è quella di Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, figlio del politico e ministro Attilio Ruffini (nipote del cardinale e arcivescovo di Palermo Ernesto Ruffini), fratello minore del giornalista Paolo, che è prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, amico di famiglia del presidente Sergio Mattarella.

Dopo le sue dimissioni dall’Agenzia delle Entrate, lo scorso 12 dicembre, si è parlato di Ruffini come "federatore" del centro che guarda a sinistra. L’incontro di sabato sembra pensato proprio per lanciare la figura di Ruffini.

I “padri nobili“ dell’appuntamento sono due ex democristiani: l’ex premier ed ex presidente della Commissione europea sono Romano Prodi (il suo intervento sarà in collegamento video con la sala milanese) e l’ultimo segretario del Partito popolare italiano Pierluigi Castagnetti, che in seguito è stato prima capogruppo della Margherita e poi aderente al Pd. Sul fronte lombardo, all’incontro a Palazzo Lombardia ci sarà il consigliere regionale Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia.

Sala ha scelto di ascoltare questi relatori e di non andare a Orvieto, dove si svolgerà un convegno di “Libertà Eguale“, che chiamerà a raccolta l’area riformista e liberaldemocratica all’interno del Pd, in particolare parlamentari ed ex parlamentari come Claudia Mancina, Enrico Morando, Stefano Ceccanti e Giorgio Tonini. La star dell’incontro, in questo caso, sarà l’ex premier ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni.

Una curiosità tutta interna al centrosinistra in Comune: il capo di gabinetto del sindaco Sala, Filippo Barberis, esponente dell’area riformista del Pd, parteciperà al convegno di Orvieto. Sempre sabato, a Brescia, è previsto l’incontro “Qualcosa di sinistra“, che sarà chiuso dall’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani e a cui parteciperanno la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e il capogruppo dem in Regione Pierfrancesco Majorino.