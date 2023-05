Comune piccolo: idee per crescere

Con 1.200 abitanti e 10 nascite all’anno, Calvignasco è il Comune più piccolo del Milanese. Un tranquillo paese a Sud-Ovest del capoluogo, dove manca il supermercato, ma almeno ci sono una panetteria, un fruttivendolo e due bar. A disposizione dei residenti anche un dispensario farmaceutico e un Postamat, che ha sostituito la sportello bancario, chiuso nel 2018. Il personale del Municipio è formato da sette dipendenti, la Giunta comunale dal sindaco (quello attuale è Giuseppe Gandini, fresco di riconferma alle elezioni del 14 e 15 maggio) e due assessori.

Le scuole rappresentano un servizio importante, che il paese non vuole perdere. Ci sono la materna, che è punto di riferimento anche per alcuni bambini di Bubbiano, e una sezione di primaria, dalla prima alla quinta. "Con la sola utenza del paese fatichiamo a riempire le classi della primaria, perciò la scommessa è richiamare qualche iscrizione dai Comuni vicini - spiega il sindaco, 70 anni, ex professore di fisica e matematica alla guida della lista civica “Idee in comune” -. Abbiamo rinnovato la palestra e le attrezzature ad uso delle classi, dai pc alle lim. In programma c’è un’estensione oraria del servizio di post scuola, attualmente attivo fino alle 18. Per quanto possibile, cerchiamo di essere attrattivi. Si fa di necessità virtù".

Il servizio di polizia locale è in convenzione con Vernate, la raccolta rifiuti in cordata col Consorzio dei Navigli. Il bilancio? "Fra i tributi dei cittadini e gli introiti in arrivo dalle aziende, i conti sono in ordine" - assicura Gandini -.

Sul fronte delle opere pubbliche, si punta alla creazione di una pista ciclabile per collegare Calvignasco con Rosate e Bubbiano. In agenda anche la realizzazione di un marciapiede tra Bettola e Calvignasco vecchia, le due località nelle quali è suddiviso il paese. Tra le scommesse per il futuro c’è anche quella di incentivare il ritorno dei negozi di vicinato. A.Z.