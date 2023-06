Comune e scuole Riqualificazione energetica

Una sede prestigiosa ma “dispendiosa” in termini energetici: progetti pronti, rivoluzione impianti in vista a Villa Piola, l’edificio che ospita la sede del municipio. In programma opere a lotti per rifacimento dell’illuminazione, sostituzione infissi, revisione dell’impiantistica di riscaldamento: "Un intervento che rientra nell’elenco delle urgenze - spiega l’assessore ai lavori pubblici Carlo Maderna. Il restyling della sede comunale è una priorità. Ma nei prossimi mesi cantieri di riqualificazione energetica sono in programma in quasi tutti gli edifici scolastici del paese, da svolgersi obbligatoriamente durante la pausa estiva. Sempre l’estate sarà quella del via ai lavori a Palazzo Cornaggia Medici, dove parte la sistemazione del tetto preliminare al restauro degli interni e “coperta“ da un nuovo stanziamento nelle scorse settimane. Infine, interventi sono in calendario per la sistemazione di una serie di alloggi comunali, parte del “parco” di 80 appartamenti nelle disponibilità dell’ente: "Anche qui, interventi non procrastinabili e funzionali alla riassegnazione degli spazi. Che troppe volte vengono riconsegnati in condizioni non decorose". Due dettagli sull’intervento che interesserà il Comune. "Il progetto prevede innanzitutto il rifacimento dell’impiantistica di riscaldamento e raffrescamento, l’impianto attuale è molto vecchio e non ci consente di utilizzare la centrale termica nuova. Tutti sapete quale sia stata la situazione dell’inverno: qualsiasi nostro sforzo di contenimento dei consumi, alla luce dell’impennata delle bollette, ‘cozza’ con una struttura datata". L’ipotesi è di procedere a lotti, sui due piani in tempi diversi. Si partirà a fine estate.

Monica Autunno