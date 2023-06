Comune di Bresso e CRI, parte il servizio di trasporto per anziani

Una navetta per i residenti bressesi dai 65 anni in su verso gli ospedali del territorio e verso gli ambulatori per le visite e le terapie mediche. Da domani parte il servizio di trasporto con un pulmino attrezzato o con un’ambulanza del Comitato bressese della Croce rossa italiana e i suoi volontari. Il Comune di Bresso e la Cri locale hanno infatti firmato la convenzione per attivare l’importante servizio, per accompagnare gli anziani ai plessi ospedalieri e ai presidi ambulatoriali entro un raggio di 15 chilometri dalla città. Il prezzo è calmierato a 5 euro e la navetta sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13: per prenotare il trasporto basterà chiamare il numero 3939073466, messo a disposizione dal Comitato Cri. Per il sindaco bressese Simone Cairo "questo servizio risponde a una criticità manifestata dai cittadini". Giu.Na.