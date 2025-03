Comune con Emergency “R1PUD1A” ogni guerra. Un nuovo striscione

Il Comune di Rho aderisce alla campagna di Emergency R1PUD1A, contro ogni guerra. Lo ha deciso il consiglio comunale all’unanimità votando una delibera e definendo un calendario di eventi e attività per sensibilizzare i cittadini sul tema della pace. L’adesione nasce dalla cena per Gaza organizzata lo scorso novembre dall’assessore alla Cittadinanza attiva e vicesindaco Maria Rita Vergani. In quella occasione Luca Radaelli, esponente rhodense di Emergency, invitò il Comune ad aderire alla campagna della organizzazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti. L’altra sera in consiglio comunale c’è stata l’adesione ufficiale. "Proponiamo un primo momento di testimonianza pubblica il 17 marzo alle 18 con l’esposizione dello striscione con la scritta ”Questo comune ripudia la guerra” e sveleremo un’opera realizzata dall’artista rhodense Gep Caserta che richiama l’articolo 11 della Costituzione. Un’opera che poi verrà esposta nel palazzo comunale. Sono invitati il consiglio comunale dei grandi, quello dei ragazzi e delle ragazze e tutti i rhodensi", spiega l’assessore alla Pace Paolo Bianchi.

Roberta Rampini