Comunali, l’affondo di Sala: "Se candidato, rivincerei. Primarie? Occhio al centro"

No, non sembra preoccupato di aver perso otto punti – dal 65% al 57% – e 18 posizioni – dal 1° al 19° posto – nella classifica dei sindaci del Sole 24 Ore. Anzi, il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da Fanpage, lancia una stoccata al centrodestra: "Dopo otto anni posso capire che parte della gente si sia anche stufata, lo trovo quasi naturale. Viviamo in un’epoca in cui noi vogliamo sempre cambiare. La cosa che mi conforta e che il mio consenso è ancora al 57%. Ai colleghi di centrodestra in Consiglio comunale che dicono che hanno più consenso di me dico che gli va bene che non posso più fare il sindaco la terza volta, altrimenti vincerei ancora. È una battuta, ma sono abbastanza certo che se potessi correre le mie possibilità sarebbero alte".

Il primo cittadino non intende fare una battaglia per il terzo mandato, ma precisa che "non trovo così giusto limitare a due mandati l’esperienza di un sindaco" e aggiunge che "sento come mia responsabilità far sì che la mia parte politica vinca le elezioni per la quarta volta di fila. Ci lavorerò". Sala, a questo punto, torna sul botta e risposta di qualche giorno fa con il capogruppo del Pd in Regione ed ex assessore comunale Pierfrancesco Majorino sulle primarie di centrosinistra per scegliere il candidato sindaco alle Comunali del 2027. "Se dici subito che ci sono le primarie, il candidato unitario non lo troverai mai – avverte il sindaco –. La città è spaccata in due. Vuol dire che se non conquisti il centro non vinci. Per questo dico: occhio a parlare di primarie di coalizione per forza, dove il Pd può presentare il suo candidato e vincere a mani basse".

M.Min.