A Milano il 50% delle case viene comprata da single: in Italia la media è del 33%

Milano è un posto per single. O almeno, lo è sempre di più. Non solo è la capitale di Tinder, la popolare piattaforma di incontri, ma è anche la città con la più alta percentuale di case acquistate da singoli compratori piuttosto che da famiglie. A livello nazionale, solo un terzo delle case sono comprate da single, a Milano invece sono la metà.

Italia contro Milano

Secondo l’ultimo rapporto Tecnocasa, nel 2023 in Italia attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa evidenzia che nel 2023 il 66,6% è stato concluso da famiglie (coppie con o senza figli) e il 33,4% da single. Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la quota di acquirenti single aumenta e raggiunge il 39,9% del totale. Tra le città con le percentuali più alte di acquirenti single da segnalare Milano (49,6%), Firenze (45,1%) e Torino e Roma (44,5% e 44,4%). Le città con le percentuali più basse sono Napoli (25,8%) e Verona (27,8%).

Prima casa o investimento?

A livello nazionale, il 71,2% delle famiglia acquista casa come abitazione principale (nei single la percentuale sale al 78,4%). Invece, si legge nel rapporto, “le famiglie evidenziano una maggiore propensione all’acquisto di case vacanza rispetto ai single (8,6% contro 3,9%) e prevalgono anche per quanto riguarda gli acquisti per investimento (20,2% contro 17,7%). Le percentuali di acquisti per investimento crescono se si considerano solo le grandi città, in questo caso le famiglie comprano per investimento nel 31,0% dei casi, mentre i single si fermano al 24,5%”.