"Competenti e pronti a nuove sfide". Gli assessori della giunta Morandi

"Una squadra di persone competenti, pronte ad affrontare con determinazione le nuove sfide, per il bene del territorio e della cittadinanza, svolgendo con impegno i nuovi incarichi ricevuti grazie alla fiducia dei cittadini". Il neosindaco Giuseppe Morandi, proposto come candidato della coalizione di centrodestra che ha vinto, al secondo turno, le elezioni comunali, commenta così la formazione della sua Giunta. Al suo fianco, con l’incarico di vicesindaco, ci sarà Silvia Francesca Formica, che si occuperà anche delle deleghe a Servizi sociali, Casa, Sport e Giovani. Il nuovo assessore a Istruzione, Ambiente ed Ecologia è Mattia Di Bisceglie, mentre Paola Ferrante si occuperà di Cultura e biblioteche, Patrimonio storico e monumenti, Turismo, Trasporti, Eventi e gemellaggio, Associazionismo, Transizione digitale e, nuova delega proposta da questa amministrazione, quella all’Intelligenza artificiale. Bilancio, Tributi, Programmazione economica e Finanziamenti nazionali ed europei saranno materie per Giuseppe Argirò, mentre Antonino Puleo è ora assessore a Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile e Commercio. Il sindaco Morandi ha tenuto per sé la gestione delle deleghe a Urbanistica e edilizia, Lavori pubblici, Personale, Servizi generali e Patrimonio.

"Tutte persone che lavorano con grande professionalità e dedizione per la città – commenta il primo cittadino –. Il primo consiglio comunale si terrà venerdì 12 luglio e inizieremo, così, il nostro lavoro operativo. Le nostre porte saranno sempre aperte per tutti i cittadini. Voglio ringraziare l’ex sindaco Fabio Bottero per il garbo istituzionale con cui mi ha aperto le porte del Comune per il passaggio delle consegne. Ho promesso – conclude Morandi – e ribadito anche a lui, così come a tutti i cittadini, che farò di tutto per risollevare Trezzano".