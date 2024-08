Comparto 6, bando per le assegnazioni di 32 alloggi

Comparto 6 a Cascina Antonietta, operazione edilizia residenziale sociale: bando di assegnazione per 32 alloggi in ers in via Sondrio. Il bando è al sito del comune. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 17 settembre, poi i tempi tecnici per la realizzazione della graduatoria.

Nuovi residenti in arrivo dunque, mentre prosegue, sul versante della stazione della metropolitana, la costruzione degli ultimi edifici della città nella città alla periferia est di Gorgonzola. Residenti vecchi e nuovi dovranno convivere con ruspe, gru e mezzi di cantiere ancora a lungo. Il bando per l‘assegnazione degli appartamenti è stato pubblicato in corso estate. I requisiti per prendervi parte, naturalmente, sono rigidi. Fra i criteri di prelazione gli anni di residenza nel comune di Gorgonzola e il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione di edilizia agevolata. I candidati non dovranno essere titolari o comproprietari di proprietà, usufrutto, uso o di abitazione di un alloggio già adeguato alle necessità sul territorio provinciale.

Altra condizione, il reddito del nucleo familiare, che non deve risultare superiore ai 53.615,51 euro. Oltre che, naturalmente, l‘assenza di parentele sino al terzo grado con gli operatori impegnati nella realizzazione del comparto. I lavori per la costruzione del comparto 6 sono in corso ormai da oltre dieci anni. A corredo delle abitazioni prosegue l‘iter per la costruzione di una scuola elementare, che l‘Amministrazione ha scelto di realizzare in proprio con accensione di un mutuo, e per la quale è in corso una fase di confronto preliminare alla progettazione, e un asilo nido vedrà la luce in zona caserma carabinieri. Sono in corso da anni, e proseguono in linea di massima di pari passo all‘ultimazione dei palazzi, realizzazione di parcheggi, illuminazione e ciclabili. Al centro di periodici incontri fra Amministrazione e residenti progetti di potenziamento delle aree verdi, vivibilità e servizi attuali e futuri e sicurezza, con richiesta di installazione di un sistema di videosorveglianza. Proprio qui dovrebbero essere installati parte degli impianti di prossima acquisizione arrivati con il bando ministeriale. M.A.