Compagnia del Borgo sul palco. Festa dei 40 anni in musical

Al CineTeatro Pax torna il musical "This is me", ispirato al film "The Greatest Showman", che ha realizzato già cinque sold out e con cui la Compagnia del Borgo ha deciso di celebrare i suoi 40 anni di attività. Uno spettacolo trascinante, divertente e coinvolgente, che racconta la storia del signor Barnum, creatore del circo omonimo. Questa versione, però, pone l’accento non tanto sulle sue qualità manageriali, quanto sulla sua capacità di dare a persone emarginate o ai confini della società la possibilità di esprimersi e guadagnarsi un posto migliore nel mondo. "This is me, cioè “Questo sono io e ne sono orgoglioso, oltre le convenzioni e il perbenismo”. Accettare gli altri per quello che sono realmente: è questo il messaggio che come Compagnia vogliamo portare al pubblico attraverso il teatro, luogo di incontro prima di ogni altra cosa". La Compagnia del Borgo è una realtà storica per Cinisello, che opera sul territorio dal 1983. Una formazione solida e in continua crescita: il gruppo conta, infatti, più di 60 componenti fra artisti e tecnici.

"Il nostro messaggio per ognuno dei nostri spettatori è quello di non avere paura di mostrarsi per come si è davvero, un messaggio di unicità e autenticità". Lo spettacolo, in programma al Pax di via Fiume alle 15.30, ha la regia di Raffaele Moschella, Barbara Moriggi e Alessandro Di Paola come vocal coach e le coreografie di Federica Zica e Roberta Bresciani.

La.La.