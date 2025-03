Comitato Diritto alla casa: "Vuoti 87 alloggi comunali. Il tetto diventa un lusso"

Si sono riuniti nella sede dell’Unione inquilini di via Marx e, "con grande determinazione e senso di responsabilità", hanno ricostituito il comitato Diritto alla casa. "Negli ultimi anni, la crisi ha colpito duramente, portando a un aumento esponenziale di sfratti, difficoltà nell’accesso a un alloggio dignitoso e a una crescente precarietà per i più vulnerabili – spiegano i promotori –. Il nostro comitato si pone come una voce per chi non ha voce, unendo cittadini, associazioni e istituzioni per promuovere il diritto fondamentale alla casa". Tante le problematiche da affrontare. Primo, l’aumento degli sfratti. "Molti si trovano in difficoltà a causa di contratti di affitto insostenibili e della mancanza di politiche di sostegno". C’è poi il nodo dell’accesso limitato ad alloggi sociali. "La carenza di case popolari e alloggi a prezzi accessibili rende difficile trovare soluzioni". Infine, l’emergenza abitativa e la necessità di politiche che tolgano dalla precarietà anche le fasce più fragili, come migranti e famiglie monoparentali. "Come comitato cercheremo di sensibilizzare l’opinione pubblica, collaborare con le istituzioni locali e promuovere iniziative che possano garantire a tutti il diritto a un’abitazione sicura e dignitosa. Invitiamo tutti i cittadini interessati a unirsi in questo importante percorso". Il comitato si riunirà tutti i lunedì dispari alle 18 in via Marx, nei locali accanto alla farmacia comunale. Intanto, l’Unione inquilini ha chiuso il censimento delle case vuote e non assegnate.

"Il costo degli affitti continua ad aumentare, soprattutto a Milano e hinterland. Se non hai un lavoro a tempo indeterminato, le agenzie non sono disponibili a firmare contratti di affitto, anche se hai un buon reddito. I proprietari di casa disdettano i contratti per avviare attività di B&B – sottolinea il sindacato –. In questo contesto, l’amministrazione non mette a bando nemmeno le case comunali vuote che, dalla nostra indagine, risultano essere almeno 87". Undici solo in via Marx 606 e 9 in via Marzabotto 40. Laura Lana