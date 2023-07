Comincia il corso per soccorritori

La Croce Verde di Pioltello cerca volontari. Per gli aspiranti soccorritori, prima un corso di formazione e poi il debutto in ambulanza. La teoria comincerà dopo l’estate, le lezioni sono divise in due tranche, la prima durerà un paio di mesi (42 ore) ed è per chi vuole dedicarsi ai trasporti sanitari, mentre chi sceglierà il servizio d’emergenza dovrà proseguire per altre 78 ore. Porte aperte alla fascia 18-70 anni. È tutto gratuito. "Diventare volontari significa condividere e donare il proprio tempo a chi ne ha bisogno ma anche vivere un’esperienza unica", spiegano gli istruttori. Per iscriversi inviare una mail con i propri dati a [email protected] o rivolgersi alla sede di via Milano 86. Bar.Cal.