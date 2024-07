Come sta Fedez? Il rapper ricoverato per una “piccola emorragia”

Se lo domandano in molti in queste ore: come sta Fedez? La notizia del nuovo ricovero mercoledì mattina del rapper ha creato apprensione tra amici e fan dell’artista che si trova in osservazione all’ospedale Policlinico di Milano. Il ringraziamento a medici e infermieri, affidato a una storia su Instagram pubblicata dallo stesso Fedez, induceva già a un certo ottimismo, corroborato dalla foto del trapper immortalato sul lettino di ospedale con le due dite alzate in segno di vittoria

Fedez ricoverato al Policlinico di Milano

Ma una foto non basta a tranquillizzare, specialmente se si considerano i precedenti problemi di salute di Federico Leonardo Lucia, il nome di battesimo del cantante. Così arriva la nota del suo staff a tranquillizzare tutti: “È stata una piccola emorragia ed è già sotto controllo”. Una perdita di sangue che ha reso necessaria una gastroscopia per monitorare la situazione e scongiurare danni a tessuti o organi.

FEDEZ

L'artista, che nel marzo del 2022 ha subito un delicato intervento al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas, nel settembre 2023 era già stato ricoverato al Fatebenefratelli per un'altra emorragia. “Ma quella di oggi - assicurano dallo staff - non è grave”. L’anno scorso al fianco di Fedez c'era la moglie Chiara Ferragni, che lo aveva assistito anche quando era al San Raffaele. Ora, invece, lui dal letto di ospedale manda sui social messaggi che secondo molti commentatori sono frecciatine indirizzate alla madre dei suoi figli. In particolare il seguente messaggio: "E' in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle".