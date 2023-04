"Come sarà la Pero del futuro" Verde, mobilità e socialità Il consiglio comunale dà il via

di Roberta Rampini

Il via libera del consiglio comunale alla Variante generale al Piano di Governo del Territorio e all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano è arrivato dopo tredici ore di discussione (dalle 9 del mattino alle 22 di sera). Ma del resto la Variante disegna come sarà Pero nel futuro e documenti, progetti, osservazioni presentate richiedevano tanto tempo. "Abbiamo pensato alla Pero 2030 come comunità coesa, una città attrattiva, inclusiva e verde - dichiara il sindaco Maria Rosa Belotti (nella foto) - che significa non consumare altro suolo per avere una città più vivibile, rigenerazione urbana degli spazi, valorizzazione dell’ambiente, del verde compresa la boulevard sul Sempione e dell’asse del fiume Olona.

Abbiamo fatto un lavoro di qualità, che ci è stato riconosciuto anche a livello metropolitano e da tutti vengono percepite la qualità e l’ampiezza del percorso partecipativo che la nostra amministrazione ha garantito alla propria comunità, a testimonianza di quanto crediamo nella trasparenza, nella condivisione e nell’ascolto. Ho fiducia, perché una programmazione di qualità più facilmente si traduce in azioni concrete. Ne sono un esempio gli investimenti pubblici già progettati, finanziati e messi in cantiere, che derivano proprio dalla nuova strategia di città pubblica e che contribuiranno a qualificare ancora di più il nostro territorio". Prima di arrivare in aula, la Variante è stata oggetto di un percorso partecipativo con cittadini, consiglieri comunali, tecnici, professionisti e vari portatori di interesse attraverso laboratori aperti, questionari, living lab, incontri mirati, passeggiate nel territorio. "Uno dei principali e strategici obiettivi del programma del mandato amministrativo di Insieme in Comune è stato portato a termine. Oltre due anni di intenso lavoro che hanno portato il Comune a dotarsi di un nuovo Pgt e dell’aggiornamento del Piano del Traffico Urbano - dichiara Vanni Mirandola, assessore Politiche del territorio, ambiente e mobilità -. Siamo molto soddisfatti per i contenuti, la qualità e il risultato del lavoro svolto. Il nuovo Pgt non consuma suolo, riduce le volumetrie, disegna una rete del verde interconnessa e ciclopedonabile, uno sviluppo e trasformazione sostenibile e attrattiva".