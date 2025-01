Coltelli e droga. Denunciati due giovani

Importanti operazioni della Polizia locale di Bresso sul territorio cittadino: fermati due giovani con coltelli e con sostanze stupefacenti. Un egiziano di 26 anni, poche sere fa, nella zona del centrale Parco Renzo Rivolta, stava litigando con un altro individuo; i vigili bressesi sono intervenuti, fermandolo e perquisendolo: è stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish e di un coltello a serramanico. Il giovane è stato accompagnato in questura a Milano, per essere identificato in quanto non aveva documenti: è stato poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi e soggiorno illegale in Italia.

Un episodio analogo è avvenuto qualche giorno prima: vicino al “City center“un 22enne, fermato e perquisito dagli agenti della Polizia locale di Bresso, è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di un coltello a serramanico e segnalato alla prefettura di Milano per possesso di stupefacenti per uso personale. Infine, dopo che al comando di via Lurani erano pervenute diverse segnalazioni di danni alle auto, gli agenti hanno individuato un soggetto che ne stava danneggiando alcune in sosta. Giuseppe Nava