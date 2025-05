Aggredì l’ex moglie e anche la giudice: un anno di carcere

MILANOLo scorso dicembre, da indagato per stalking, ma per il quale la Procura aveva chiesto l’archiviazione, aveva dato in escandescenza in udienza, minacciando con frasi come "ti taglio la testa" e "vi brucio tutti" l’ex moglie, che si era opposta all’archiviazione, e arrivando quasi ad aggredire fisicamente anche un’avvocata e la stessa gip. Ieri l’uomo è stato condannato ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione.La sentenza è stata emessa dal gup Giulio Fanales con rito abbreviato per stalking e minacce all’ex moglie. Cinque mesi fa, dopo quasi un quarto d’ora di minacce, insulti e grida che aveva terrorizzato tutti i presenti nella stanza della giudice - con la gip Sonia Mancini che si era trovata l’uomo che le inveiva contro ad una distanza di pochi centimetri dal volto - un vigilantes della sicurezza privata del Palazzo era riuscito a portarlo fuori dall’ufficio del magistrato.