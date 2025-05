I lavori al quarto binario vanno avanti

I lavori per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate con la realizzazione del contestato quarto binario da Rho a Parabiago possono andare avanti. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha dato piena ragione a Rfi nel ricorso in appello contro la sentenza di primo grado del Tar Lombardia del 25 ottobre 2024 che aveva accolto il ricorso promosso dal Comitato Civico Contro il Potenziamento Ferroviario della Tratta Rho - Parabiago e da oltre 80 cittadini. Il provvedimento del Tar aveva annullato l’ordinanza del 28 giugno 2023 con cui il Commissario Straordinario Vera Fiorani aveva approvato il progetto definitivo per il quadruplicamento della tratta Rho–Parabiago e il raccordo a Y per Malpensa, nell’ambito della linea Gallarate–Rho. Ora il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Rfi su tutti e tre i motivi dell’appello riformando integralmente la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso originario del Comitato Civico. Di conseguenza. Questo significa che l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo rimane valida, che l’iter progettuale può andare avanti con piena legittimità e anche i lavori iniziati ormai da alcuni mesi. Con la stessa sentenza, è stato respinto anche l’appello incidentale presentato dal Comitato Civico, che da anni si sta battendo per fermare il progetto, e dai cittadini ricorrenti. Si tratta dell’ennesimo, e anche ultimo capitolo, di una battaglia a suon di carte bollate che dura da oltre un decennio, per bloccare un’opera troppo impattante. In giudizio si erano costituite a favore dell’accoglimento dell’appello di Rfi anche Regione Lombardia, la presidenza del Consiglio dei mjjinistri, il Commissario Straordinario, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ro.Ram.