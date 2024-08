Coltellate al nuovo ragazzo della ex. Fendenti in pieno giorno, poi la fuga

Una coltellata al torace. In pieno giorno. Ferito è un ventiquattrenne italiano che è stato colpito poco dopo le 15 in via Amoretti, a Quarto Oggiaro, da un uomo che poi si è dileguato. Ora è caccia all’aggressore mentre il ragazzo, accompagnato in codice rosso al Niguarda, non è in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti, il ragazzo stava camminando insieme alla sua compagna sul marciapiedi, in una strada trafficata della zona, che collega via Lessona alla Bovisasca (e in cui si trovano anche le fermate del bus 40) quando ha incrociato un uomo, un trentenne italiano: si tratterebbe dell’ex fidanzato della sua compagna, che lo avrebbe colpito con un fendente al petto, all’altezza dell’ascella destra, lasciandolo poi a terra sanguinante e dandosi alla fuga.

Immediata la richiesta di soccorso: in via Amoretti sono arrivati i soccorritori di Areu, che hanno accompagnato il ferito in codice rosso all’ospedale Niguarda. Una situazione seria, per via del sangue perso. Ma il ventiquattrenne, che è rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti delle Volanti della polizia di Stato, ora al lavoro per ricostruire l’accaduto anche con l’aiuto delle telecamere della zona.

Caccia anche all’aggressore di un uomo di 47 anni che lunedì poco prima di mezzanotte è stato accoltellato in via Cilea, zona Gallaratese, all’altezza del civico 120: a chiamare la polizia è stata una residente, allarmata perché aveva sentito delle persone litigare in strada. La Volante ha trovato sul posto solo il ferito, un uomo di 47 anni, che aveva uno squarcio alla gamba sinistra. È stato quindi accompagnato in codice rosso da un’ambulanza all’ospedale San Carlo.

Alla polizia ha raccontato di essere stato accoltellato alla gamba ma non ha saputo fornire altri elementi utili (né la descrizione del suo aggressore né un eventuale motivazione alla base del gesto violento). Poi, dopo essere stato ricoverato, ha lasciato spontaneamente l’ospedale.