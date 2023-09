Color Run domenica 17 iscrizioni gratuite online

Torna con la seconda edizione la corsa colorata di Novate. Si chiama Novate Color Run e sarà l’evento finale del progetto "Tutto il bello che c’è", un progetto finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando giovani smart, rivolto a giovani di età compresa tra il 15 e i 34 anni per offrire opportunità sportive, culturali, aggregative e laboratoriali post pandemia. L’appuntamento è per domenica 17 settembre, una corsa non competitiva di 5 chilometri per le vie di Novate con partenza alle 10 dall’Area Mercato e arrivo al parco Ghezzi. Le iscrizioni, gratuite, sono aperte compilando il modulo disponibile sul sito del Comune oppure recandosi all’Informagiovani o tramite la pagina Facebook dell’Informagiovani di Novate. I primi cinquecento iscritti riceveranno la sacchetta dell’evento da ritirare il 15 settembre in Villa Venino dalle 16 alle 20.