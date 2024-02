La statua del Redentore in volo su largo Augusto: la Colonna del Verziere ritorna alla città

Milano – Dopo quasi 8 anni la Colonna del Verziere è tornata alla città. Questa mattina una grande gru ha posizionato la statua del Redentore in cima il monumento al centro della piazza interessata da dai cantieri della linea 4 della metropolitana.

La colonna, eretta nel 1611 ma completata con la statua del Redentore (opera di Giovanni Battista Vismara) soltanto nel 1673, era stata per oltre 50 anni il simbolo del mercato ortofrutticolo, il Verziere appunto (Verzee, in milanese), prima che questo venisse spostato – nel 1911 – a Porta Vittoria (nell’attuale parco di Largo Marinai d’Italia) e poi, definitivamente, in via Lombroso.

Il posizionamento della statua sulla sommità della colonna rappresenta la tappa finale dei lavori di sistemazione dell’intera piazza, stravolta in questi anni a causa degli scavi della metropolitana M4 arrivati a 20 metri di profondità. L’intera area verrà riconsegnata alla città completamente rivoluzionata: sarà praticamente tutta pedonale, con aiuole, alberi, e panchine.