Cologno piange don Luciano. Maestro di vita e ricercatore

La città piange la scomparsa di don Luciano Mandelli, sacerdote barnabita colognese. Ha operato per tanti anni unendo l’attività di insegnante a quella di coadiutore in diverse parrocchie milanesi e nella parrocchia dei Santissimi Marco e Gregorio. Appassionato di ricerca, è stato autore di alcune pubblicazioni sempre inerenti alla storia della città e nel 2017 era stato anche insignito della massima onorificenza con la benemerenza civica. Oltre ad aver confessato, battezzato e sposato generazioni intere di colognesi, come parroco di Santa Maria in via don Luigi Sturzo, in città è ricordato anche come amatissimo insegnate di religione alla scuola media di via Cesare Battisti negli anni Settanta. Dopo la pensione don Luciano aveva continuato la sua collaborazione pastorale come assistente spirituale alla Rsa “Casa Famiglia Monsignor Carlo Testa“ di Cologno Monzese, dove ha anche vissuto gli ultimi anni. "A lui il dovuto ringraziamento per una vita spesa al servizio di Cologno Monzese", ha commentato il sindaco Stefano Zanelli. Le esequie si terranno oggi alle 15 nella chiesa dei Santissimi Marco e Gregorio. La.La.