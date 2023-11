Cologno, sequestri a tappeto in negozi e supermercati: ritirati 180 chili di merce scaduta dagli scaffali

Cologno Monzese (Milano), 5 novembre 2023 – Controlli e sequestri a tappeto in questo mese e mezzo di attività straordinaria della polizia annonaria del comando di Cologno Monzese. Numeri da record sia per la merce sequestrata, circa 180 chilogrammi di alimentari, sia per le sanzioni elevate che hanno raggiunto complessivamente i 38mila euro.

Si tratta per lo più di irregolarità sui beni deperibili esposti da parte di negozi e piccoli supermercati di tutta la città. Le verifiche sono iniziate il 10 settembre e si sono concluse a fine ottobre. La lente di ingrandimento si è focalizzata su una ventina di esercizi commerciali, in cui gli agenti hanno ispezionato gli scaffali, i frigoriferi e i magazzini con gli alimentari pronti per la vendita al dettaglio.

L’operazione si inserisce nei servizi a tutela dei diritti e della salute dei consumatori. I titolari delle attività di vendita e di somministrazione dovranno ora pagare le salate multe e mettersi in regola per sanare tutte le contestazioni che sono state effettuate dai ghisa.

Si va da prodotti scaduti, che erano stati lasciati lo stesso nei bancali e nei bancofrigor, nonostante la data di consumazione fosse passata anche da molto tempo, alla mancata tracciabilità della merce esposta, fino alle mancanti etichettature e a problemi di trasparenza degli alimenti, carenti ad esempio della lista degli allergeni. Tutta la merce non conforme è stata ritirata e destinata al macero.