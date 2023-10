Collinetta Falck. Aprirà in ritardo di un anno

Ritardi su ritardi per la riapertura delle collinette Falck di San Maurizio. Lo ha comunicato l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino dopo un sopralluogo al cantiere insieme a una delegazione del Comune e al sindaco Stefano Zanelli. "Abbiamo voluto verificare l’avanzamento dei lavori e lo stato di fatto del capping. Come molti sanno, quel parco è interdetto al pubblico ormai da tempo e speriamo che ritorni presto a essere fruibile da parte dei cittadini - commenta Verzino -. Entro la fine dell’anno si concluderanno le opere di rifacimento della copertura delle collinette, poi si passerà alla sistemazione del verde nel parco". Solo per la primavera del 2024 si auspica di riaprire il parco "in sicurezza e migliore di come lo è stato negli ultimi anni. La scadenza è slittata di un anno a causa di imprevisti non preventivabili". In origine, la conclusione del cantiere era stata prevista per novembre dell’anno scorso. I lavori di manutenzione straordinaria erano stati autorizzati dalla Città Metropolitana di Milano per il rifacimento della copertura e una nuova impermeabilizzazione di quella che era una delle vecchie discariche delle acciaierie Falck. Oltre al restyling della copertura delle collinette dovrà essere ripristinata la parte verde del parco, inserito nel Parco della Media Valle del Lambro, con la posa di nuovo terreno e piantumazioni. Oltre due anni di chiusura al pubblico in una parte del Parco che interessa Cologno Monzese, quella di San Maurizio al Lambro, che ha una superficie di 30 ettari e un’altezza delle collinette di circa 20 metri.

La.La.