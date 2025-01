Collezione abusiva di armi. Denunciato

Prima la lite tra un uomo e una donna. Poi la scoperta, da parte della polizia, di una collezione abusiva di armi della seconda guerra mondiale, tra cui anche lanciatori anticarro da spalla (inerti), i cosiddetti “Panzerfaust“.

Gli agenti del commissariato di Porta Genova sono intervenuti lunedì in via Dezza, poco dopo le 15, dopo che una ragazza di 31 anni aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto per una lite con un uomo di 49. Una volta sul posto i poliziotti hanno appurato che la giovane, con precedenti, non era in pericolo ma che la lite sarebbe stata causata dal rifiuto dell’uomo a riceverla in casa.

I due, stando a quanto emerso, si erano conosciuti su un sito di incontri lo scorso dicembre e si erano visti saltuariamente. Quando gli agenti sono saliti in casa, appurato che la donna non fosse in pericolo, hanno notato armi e non solo: in particolare, in casa c’erano 13 elmetti risalenti alla seconda guerra mondiale, tre baionette, due pugnali, una katana, una pistola, due fucili, una mitragliatrice della Wehrmacht e tre lanciatori anticarro, uno dei quali con ogiva, del tutto inerte.

L’uomo, incensurato, che ha riferito di averle comprate sul web, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

M.V.