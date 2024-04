Colazione bio e a km zero

Centottanta alunni della primaria Galilei di Corsico hanno fatto colazione a scuola, servendosi da un ricco buffet proposto da Vivenda, con prodotti bio, a km0 e con alternative per le diete speciali. L’iniziativa di educazione alimentare ha come obiettivo, attraverso la condivisione di esperienze e sapori, la presa di coscienza da parte dei bambini dei valori legati al momento della prima colazione. "Insieme alle dietiste – spiega l’assessora alle Scuole Angela Crisafulli – abbiamo fatto capire agli alunni, soprattutto a chi salta il primo pasto della giornata, per fretta o cattive abitudini, l’importanza di uno stile di vita sano che inzia proprio da una colazione varia e genuina".