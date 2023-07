Col coltello minaccia i passanti, serata di paura a Novate

Novate Milanese (Milano), 3 luglio 2023 – Paura in centro a Novate Milanese domenica sera. Un uomo con un coltello ha mandato in panico diverse persone. Erano da poco passate le 22 e visto il clima estivo, molte persone erano all'esterno del pub in piazza Martiri della Libertà, all’angolo con la via Repubblica, chiusa alle auto. Due coppie stavano passeggiando quando un uomo in monopattino elettrico si è avvicinato a loro e ha estratto un coltello.

La sberla e poi la fuga

«Eravamo in piedi a chiacchierare e abbiamo sentito il rumore di una sberla e successivamente le urla. Ci siamo girati e abbiamo sentito i signori chiedere all'uomo cosa volesse e sentivamo lui che rispondeva con frasi confuse. Da lì a breve le persone sono scappate e si sono rifugiate dietro al nostro gruppo», spiegano dei ragazzi presenti sul posto. Successivamente anche i giovani si sono spaventati e hanno raggiunto il pub della piazza. Anche i quattro aggrediti hanno cercato rifugio all'interno del bar, mentre l'uomo, sempre sul monopattino, continuava ad urlare.

L’arrivo dei carabinieri

In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Rho che ha fermato l'individuo per poi accompagnarlo nella vicina caserma di via Bertola. Davanti alla stazione è poi giunta una ambulanza. Per fortuna non ci sono stati feriti visto il numero di persone e soprattutto bambini presenti nella piazza. «E' stato tutto strano e non abbiamo capito perché questa persona si fosse arrabbiata con quei passanti», hanno raccontato altri testimoni dell'accaduto.