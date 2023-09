Coi migliori formaggi erborinati: Gorgonzola alla grande fiera di Cheese

"Infiniti blu" numero quattordici, prima fase del concorso chiusa: è pronta la rosa dei 30 migliori formaggi erborinati d‘Italia. Per il podio e le premiazioni, però, ci vuole ancora un po’ di pazienza: i vincitori saranno decretati domenica pomeriggio a Bra, nell‘illustre scenario della fiera del caseario Cheese. Il concorso, promosso anche quest‘anno da Slow Food Martesana in collaborazione con la delegazione milanese di Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio), è stato l‘evento prequel della Sagra del Gorgonzola, che, organizzata dalla pro loco, avrà il suo clou, a sua volta, nel weekend. Sono stati 56 i Maestri assaggiatori dell’Onaf, che, diretti da Beppe Casolo, nel passato fine settimana hanno speso ben cinque ore nella degustazione dei formaggi erborinati in gara. Tutti, rigorosamente, erborinati e blu. Formaggi speciali, "caratterizzati da una pasta più o meno molle e fondente, attraversata da venature piccanti. Prodotti affinati in ambienti particolari con l’uso di essenze inusitate e non per ultimo erborinati a latte crudo. Tutti capaci di suscitare sensazioni intense". M.A.