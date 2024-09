Codici verdi e bianchi: apre l’ambulatorio dedicato

Riduce i tempi di attesa dei pazienti con codici verdi e bianchi. E migliora l’attività del pronto soccorso. Dopo l’avvio all’interno dell’ospedale di Rho, l’Asst Rhodense ha attivato l’ambulatorio Codici minori anche nel pronto soccorso di Garbagnate Milanese. Qui è attivo sette giorni su sette, 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18. Si tratta di un servizio dedicato ai pazienti a cui viene assegnato, in fase di triage, un codice bianco o verde e che non richiede, quindi, l’intervento di professionisti ulteriori rispetto al medico di pronto soccorso. "I pazienti con codici minori, spesso devono attendere ore per essere visitati e in alcuni casi ci sono verificati momenti di tensione per la mancanza di pazienza - dichiara Marco Strozzi, medico dirigente del dipartimento Medicina d’urgenza e pronto soccorso -.

In questo ambulatorio c’è un medico, affiancato da un infermiere, che si occupa esclusivamente di loro, con le funzioni di visita dei pazienti, prescrizione di farmaci o prestazioni ambulatoriali per completare l’iter diagnostico, compilazione e invio di certificati di malattia, attribuzione del codice bianco di dimissione. Ovviamente se si rende necessario un ulteriore accertamento diagnostico i pazienti vengono inviati nei reparti o ambulatori. L’ambulatorio aperto ad aprile nel pronto soccorso rhodense sta andando molto bene". Aperto sette giorni su sette - 8 ore al giorno, dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 22, mentre sabato, domenica e lunedì dalle ore 8 alle ore 16 - su una media giornaliera di 100 pazienti circa il 20-25% con codici minori viene visitato in questo ambulatorio. Ora da qualche giorno è attivo anche nell’ospedale garbagnatese dove il numero di accessi giornalieri raggiunge anche 120-130 pazienti e quindi i tempi di attesa per codici verdi e bianchi potrebbero essere ancora più lunghi. Ro.Ramp.