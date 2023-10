Milano, un uomo trovato morto vicino a una fermata dei mezzi pubblici

Milano – Un uomo è stato trovato morto, questa mattina, a Milano, da alcuni passanti, nel piazzale del cimitero Maggiore. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo la Polizia dovrebbe trattarsi di un senzatetto di circa 60 anni, di cui si sta cercando di giungere all'identificazione dato che non aveva documenti. Il corpo è stato trovato nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici.

