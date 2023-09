Cittadini da premio sul palco. Trezzanino d’oro a Migliaccio

Una giornata di festa che si è inserita all’interno della ricca rassegna dell’"Autunno Trezzanese", la serie di iniziative per vivere il territorio. Ieri la festa è iniziata con la "Giornata dello Sportivo" e con la premiazione degli atleti che si sono distinti nelle proprie discipline. E ancora dimostrazioni, presentazioni di libri in tema e tanti stand delle associazioni. Nello spazio giovani sono stati organizzati laboratori e giochi a cura del servizio animazione culturale. Emozionante, poi, il momento in cui sono stati svelati i murales dedicati ai premi Nobel, realizzati dai fuoriclasse del collettivo di writers "We run the streets", per decorare i muri esterni del centro socio culturale, su impulso dell’Amministrazione comunale e sponsorizzato anche dall’azienda Caparol: il direttore generale Luca Faifer è stato ringraziato con una targa (ritirata da Michele Dilella) per il supporto alle attività dell’associazione di writers. Al progetto hanno partecipato anche bambini e ragazzi attraverso i laboratori di street art. Il momento più partecipato di ieri sera è stata l’attesa cerimonia con la premiazione del "Trezzanino d’oro", la benemerenza cittadina, e altri riconoscimenti a persone che si sono distinte in varie attività e per la comunità. Oltre 60 gli atleti premiati, tra cui Fabio Sardo, allenatore di pallacanestro in carrozzina e mister della serie A; Ezio Caldonetto, fondatore della Naviglio Sport, Tiziano Annoni, ex olimpionico di canoa e tecnico della Federazione italiana. Menzioni speciali per Alfredo Panetta, poeta; Fabio Sardo, illustratore; We run the streets (l’associazione di writers), Antonella Collettori dell’associazione Geko, per il suo impegno a supporto dei ragazzi delle medie nei compiti. Ma il più ambito, il "Trezzanino d’oro" è andato a Franco Migliaccio, scelto da una giuria composta da Giuliana Fareri (componente Proloco) e Anna Andolfo (presidente Proloco) e rappresentanti delle associazioni e del comitato genitori. Migliaccio è stato professore di belle arti, disegno e tecniche pittoriche. Il 76nne, che non ha nascosto l’emozione alla consegna del riconoscimento, tiene ancora lezioni d’arte capace di trasmettere la sua passione per la disciplina che, inoltre, pratica creando le sue opere uniche.