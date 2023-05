Cittadinanza onoraria a Gratteri "Simbolo della lotta alla mafia"

La sala consiliare intitolata a Pietro Sanua, commerciante ucciso nel 1995 dalla ‘ndrangheta, si è riempita di associazioni, cittadini, studenti, politici ed esponenti delle forze dell’ordine che hanno voluto salutare e portare il proprio ringraziamento al procuratore Nicola Gratteri. Il Comune ha deciso di conferire al magistrato antimafia la cittadinanza onoraria come simbolo di riconoscenza per il duro lavoro svolto dal procuratore contro la criminalità organizzata. Presente con Antonio Nicaso, co-autore di diversi volumi sulle mafie, Gratteri ha ricordato che "per anni in questi territori si è negata la presenza delle mafie. È grazie alle associazioni che si sta sviluppando un senso civico. Quello che bisogna fare è uscire dalle battaglie tra associazioni antimafia e stare uniti: l’obiettivo è uno solo, debellare la mafia, e solo stando uniti si può fare".

Francesca Grillo