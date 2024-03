“Cittadinanza day“ per altri 15 (ex) stranieri

Altre 15 persone di origini straniere hanno ottenuto la cittadinanza italiana, durante il “Cittadinanza day”, un momento per condividere insieme a parenti e amici l’importante traguardo raggiunto, con il giuramento sulla Costituzione. C’è chi lo desiderava da anni, chi ha lasciato il proprio Paese per cercare fortuna in Italia, chi ha aperto un’attività, chi ha costruito la propria famiglia e giovani studenti, seconda generazione di chi “ha arricchito Corsico con le proprie diversità culturali – spiega l’assessora Angela Crisafulli –. Il “Cittadinanza day” è un momento di altissimo valore civico: abbiamo restituito la giusta solennità a questa cerimonia, rendendola meno burocratica e più emozionante. Abbiamo donato a ogni nuovo cittadino italiano la Costituzione, evidenziando il rispetto dei diritti e dei doveri".