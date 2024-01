Città Spugna, via al progetto anti nubifragi

Cormano diventa "Città Spugna" nell’ambito del grande progetto di "Città Metropolitana Spugna", per contrastare i sempre più frequenti allagamenti provocati dai nubifragi e dalle trombe d’aria. Il territorio "manzoniano" rientra tra i 27 interventi sull’intera area metropolitana di Milano che entro la fine del 2024 permetteranno di sperimentare il drenaggio urbano sostenibile, alleggerendo la rete fognaria cittadina dalla pioggia e destinandola in un’apposita area naturale. A Cormano, la prescelta e interessata dal progetto è quella porzione di Parco Nord Milano a verde che si trova tra la sponda del fiume Seveso, via Brodolini e la piattaforma ecologica municipale, non lontano dal parco di Villa Manzoni. In accordo con l’Ente Parco Nord Milano, questo spazio verde periferico avrà una nuova funzione di "area di bioritenzione" delle acque piovane, che saranno drenate da via Brodolini: la pioggia sarà così fatta defluire e sarà raccolta nel sottosuolo di quest’area, tramite un sistema di pozzi perdenti e di asfalto appunto drenante.

Ma non solo: in caso di "troppo pieno", per l’eccessiva acqua, ci sarà anche un piccolo bacino idrico, naturalizzato e predisposto adeguatamente, in grado di accogliere e rilasciare l’acqua nel terreno; è prevista, inoltre, la riqualificazione della zona di via dei Bravi, al confine con Bresso. Il tutto, promuovendo la rigenerazione urbana e la naturalizzazione delle zone interessate dai progetti. I primi lavori delle opere idrauliche inizieranno in questo mese di gennaio; i residenti potranno conoscere nello specifico la "Cormano Città Spugna" mercoledì 10 gennaio, dalle 18.30, nella sala del consiglio comunale di piazza Scurati: vi parteciperanno i rappresentanti del Comune di Cormano, Città Metropolitana di Milano, Gruppo Cap e Parco Nord Milano. Per il progetto "Città Metropolitana Spugna", Città metropolitana ha ricevuto poco più di 50 milioni di euro di fondi Pnrr per riqualificare 530mila metri quadrati del suo territorio per 90 interventi totali.