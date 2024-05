“Città spugna“ per resistere a eventi estremi

Grazie a innovativi interventi anche Rosate diventa “Città spugna“. Si chiama Città metropolitana spugna il grande programma di interventi da 50 milioni di euro della Città metropolitana di Milano e di Gruppo Cap, che coinvolge 32 Comuni del territorio milanese. Grazie a un investimento di un milione di euro a Rosate verrà riqualificata un’area di 8mila metri quadrati, che diventerà più verde e più resiliente, per contrastare allagamenti e bombe d’acqua. Il progetto è stato presentato nel corso di un incontro pubblico: si tratta di interventi innovativi interamente basati su tecnologie naturali, che consentiranno di riqualificare un’area di 7.637 metri quadrati che si trova tra via De Gasperi e via Duse. I tre interventi prevedono la disconnessione sia delle strade che delle aree parcheggio mediante realizzazione di trincee drenanti e aree di bioritenzione in via De Gasperi, e l’alleggerimento della rete di via Duse, trasformando l’area in un grande spazio drenante, capace, in caso di eventi meteorici eccezionali, di accogliere e assorbire la pioggia rilasciandola successivamente in modo graduale. Soprattutto, l’area diventerà ancora più verde e sicura, grazie a un investimento di circa un milione di euro.

La Città metropolitana di Milano crede fortemente nel progetto Spugna, che rientra nei Piani integrati finanziati dal Pnrr. Si tratta di un fondamentale cambio di approccio allo sviluppo del territorio, strategico per affrontare le grandi sfide che porta il cambiamento climatico".

"Siamo orgogliosi di essere uno dei Comuni attuatori del progetto Città metropolitana Spugna – commenta il sindaco di Rosate Carlo Tarantola –. Questo importante intervento, che interesserà tre aree del nostro paese, andrà in favore e a beneficio di tutta la cittadinanza, che già in passato ha potuto conoscere, subendoli, gli effetti negativi del cambiamento climatico in atto, che provoca sempre più spesso eventi con precipitazioni eccezionali".

Massimiliano Saggese