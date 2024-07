Città sostenibili. I cittadini protagonisti

Razzante*

La sostenibilità urbana è un tema cruciale nelle politiche di sviluppo delle città. Il cambiamento climatico e la necessità di ridurre l’impatto ambientale hanno spinto amministrazioni e cittadini a riconsiderare il modo in cui le città vengono progettate. Questa nuova consapevolezza ha portato a una serie di iniziative e strategie volte a trasformare le città in ambienti più sostenibili e resilienti. Di recente anche il Comune di Milano ha avviato una collaborazione con il mondo imprenditoriale per accelerare il percorso verso una città più sostenibile. Questo sforzo ha l’obiettivo di raggiungere gli ambiziosi traguardi di decarbonizzazione, miglioramento della qualità dell’aria e neutralità climatica delineati nel Piano Aria e Clima della città. Per facilitare questo processo, fino a metà settembre, è aperto sulla piattaforma "Milano Partecipa" un processo di osservazione e consultazione pubblica delle ‘Linee guida’ elaborate dall’Alleanza per l’Aria e per il Clima. La fase di osservazione pubblica è volta a garantire che il documento finale rifletta le esigenze e le opinioni di tutti i cittadini, gli stakeholder e le imprese. Questo processo inclusivo offre a tutti la possibilità di contribuire con suggerimenti e feedback, migliorando così la funzionalità e l’efficacia delle Linee guida. La partecipazione attiva nella finalizzazione di queste Linee guida è essenziale per garantire una collaborazione proficua tra il settore pubblico e quello privato. La sfida di trasformare le città in ambienti sostenibili è indubbiamente complessa e richiede l’impegno congiunto di tutti i settori della società. Milano, con la sua iniziativa di coinvolgere la comunità e le imprese nella definizione delle Linee guida per la sostenibilità, rappresenta un esempio significativo di come le città possano affrontare queste sfide con un approccio partecipativo e collaborativo.

*Docente di Dirittto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano