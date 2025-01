Città metropolitana e Comuni, 32 posti in palio

La Città metropolitana di Milano assume e mette in palio 32 posti, grazie ai nuovi bandi per lavorare nell’ente di area vasta o nei suoi Comuni. Le domande devono essere inoltrate entro il 29 gennaio sul portale Inpa.

Nello specifico sono banditi un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 18 posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo e contabile per la Città metropolitana di Milano. Tra le altre posizioni aperte, un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore esperto tecnico cantoniere da assegnare a una delle case cantoniere dei Comuni di Cusago, Liscate e Busto Garolfo.

Un altro concorso pubblico, per esami, è per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di istruttore informatico (Aiuto Ced) per il Comune di Opera. In programma anche un concorso per la copertura di 2 posti, a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico per i Comuni di Arese e Opera. Il Comune di Arese, inoltre, cerca anche 2 istruttori amministrativi e contabili.

Un altro concorso pubblico, per esami, punta alla copertura di 6 posti, a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico per i Comuni di Arese, Baranzate, Noviglio e Opera. "I bandi – spiega l’ente di area vasta – sono disponibili sul sito della Città metropolitana di Milano e sul portale Inpa, dove è necessario iscriversi per partecipare ai concorsi".

L’anno si apre quindi con una nuova tornata di concorsi pubblici, mentre proseguiranno anche nel 2025 gli open day di Palazzo Isimbardi dedicati ai candidati.