Città del futuro? Via con i desideri

Verde e sostenibile è la nuova Cernusco che la Giunta vuole disegnare tenendo conto delle aspettative di tutti: lavoratori, imprese, commercianti, professionisti, studenti e no-profit. La parola passa alla città: ci sono 120 giorni da ieri per far sentire la propria voce, scatta così la fase di ascolto del nuovo Piano di governo del Territorio. E per aiutare tutti a presentare i propri desiderata il Comune ha aperto uno sportello dedicato. Sulla rampa di lancio la variante al centro delle polemiche già durante il primo mandato del sindaco Ermanno Zacchetti e per tutta la durata della campagna elettorale, meno di un anno fa, critiche che però non ne hanno impedito al riconferma. Adesso primo cittadino e Giunta rilanciano l’operazione. "Sogniamo una Cernusco a misura di cittadino, sempre più attrattiva e aperta - spiega il sindaco che ha tenuto per sé la delega all’Urbanistica -. Obiettivi ambiziosi ai quali diamo concretezza con il Pgt". Non solo. Zacchetti parla anche della volontà "di sviluppare ancora di più la comunità con servizi di prossimità per tutti e della necessità di evolvere verso una città con appeal culturale, sportivo, educativo, imprenditoriale. Per questo - aggiunge - tra le finalità della variante ci sono la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e territoriale e il recupero del patrimonio edilizio esistente". Il Comune sta preparando anche un calendario di incontri pubblici, una sorta di tour della bozza di Piano in città, ce ne saranno sia di aperti a tutti, che chiusi a specifiche categorie, "in presenza e on-line" con lo scopo di allargare quanto più possibile la platea. "Il primo appuntamento su attività e tempi sarà fissato entro maggio", ancora il primo cittadino. Intanto si può far sapere all’Amministrazione cosa si preferirebbe. Per facilitare il rapporto, in Municipio c’è una postazione con aiuto alla compilazione della richiesta. Bar.Cal.