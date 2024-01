Le sfilate della Fashion Week e un corteo antifascista: viabilità modificata a Milano sabato 13 gennaio

Milano, 12 gennaio 2024 – Moda e impegno politico, lusso e protesta: due facce della stessa medaglia, a Milano, visto che domani saranno motivo di circolazione problematica. Questo perché fin dal mattino le sfilate della settimana della moda maschile renderanno necessaria la chiusura di alcune vie. La stessa cosa accadrà nel pomeriggio, poi, a causa di una manifestazione antifascista. Ma andiamo con ordine.

Le sfilate della Milano Fashion Week Men

1) Dalle 9 alle 15 la sfilata di Dolce & Gabbana prevederà la chiusura di viale Piave nel tratto compreso tra via Bellotti e via Bixio.

2) Dalle 12 alle 17 la sfilata di Fendi farà chiudere via Solari nel tratto compreso tra via Stendhal e via Solari civ. 35/A.

3) Dalle 14.30 alle 21.30 l’evento di Emporio Armani e Giorgio Armani farà chiudere via Bergognone nel tratto compreso tra largo delle Culture e il muro di cinta delle Ferrovie dello Stato.

Il corteo antifascista

Dalle 15 una manifestazione nazionale convocata dai movimenti antifascisti riguarderà alcune vie di Città Studi. Il ritrovo in piazza Durante, poi il corteo seguirà questo itinerario: via Casoretto, via Teodosio, via Porpora, via Ampère, via Pacini, via Ponzio, via Celoria, piazza Leonardo Da Vinci.