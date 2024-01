Milano Fashion Week al via: cinque giorni dedicati alla moda maschile. Calendario e brand

Milano, 12 gennaio 2023 – L’attesa è finita, l’evento che tutti gli amanti della moda maschile aspettano inizia oggi 12 gennaio 2023: parliamo della Milano Fashion Week Men autunno/inverno 2024/25, in programma fino a martedì 16 gennaio. Cinque giorni di incontri, ventidue sfilate fisiche tra showroom dei brand e spazi scelti ad hoc, cinque digitali, trentadue presentazioni, di cui sette su appuntamento, e otto eventi, per un totale di settantaquattro appuntamenti.

Il calendario

Venerdì apre le danze la sfilata di Gucci, venerdi’ alle 15, seguita da quella di Brunello Cucinelli. E chiude la giornata il fashion show di Disquared la sera, alle 20. Sabato è la volta delle collezioni di Dolce & Gabbana, Fendi, Cornelliani, Emporio Armani. Sempre sabato la stazione della metropolitana di Porta Venezia ospiterà lo show di Msgm.

Domenica sale in passerella Prada, poi Valextra e Tod's. Lunedì 15 l'appuntamento è con la doppia sfilata di Giorgio Armani, alle 11 e alle 12, e nel primo pomeriggio con Zegna che all'Allianz MiCo-Gate chiuderà le sfilate fisiche per questa edizione.

Per leggere il calendario completo dell’evento cliccate qui

Molti gli eventi culturali durante la settimana, a cominciare da quello organizzato da Kiton che presenta con la Triennale, la mostra "Tailoring School. A Journey into Education" aperta dal 13 al 16 gennaio.

Tra gli appuntamenti della settimana, domenica 14 Etro inaugurerà il primo spazio dedicato al servizio Made To Order, in Via Montenapoleone. Tra le novità della settimana, presenteranno per la prima volta in calendario i brand Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder. Tornano invece nel calendario delle presentazioni C.P. Company, Church's e Philippe Model Paris con la nuova direzione creativa di Tuomas Merikoski.

Sfilate ed eventi potranno essere seguiti in streaming sulla piattaforma della Camera della Moda e su vari maxi schermi nelle zone centrali della città.