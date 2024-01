Cinque Amministrazioni uniscono la polizia locale

L’unione fa la forza, c’è l’accordo tra i Comuni di Cassano, Vaprio, Inzago, Basiano e Masate per fare squadra unendo gli agenti di polizia locale in campo per la sicurezza urbana e stradale. La decisione nasce dall’esigenza di tutelare maggiormente gli agenti che in questi ultimi anni hanno spesso subìto minacce e violenze. Al via anche un corso di addestramento per impare a usare alcuni strumenti di autotutela come lo spray irritante, privo di effetti lesivi permanenti, e il bastone estensibile. "Un accordo che sarà messo in campo soprattutto durante eventi cittadini, come le fiere, e iniziative che richiamano una massiccia presenza di persone - spiega il sindaco Fabio Colombo -. Per fare l’addestramento, senza interrompere i servizi, occorre promuovere la partecipazione al corso di più operatori di polizia locale ragion per cui, occorre prevedere la partecipazione di personale in forza ad altri enti". L’accordo avrà la durata di un anno.

Stefano Dati